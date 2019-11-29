Регина Тодоренко продемонстрировала роскошную фигуру в дерзком "луке" (фото)

Поклонники, судя по комментариям, в восторге от того, как выглядит Регина.

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, продемонстрировала идеальную фигуру после родов.

Читайте такжеГлавная сваха России ошарашила сеть голым фото

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором видно, что она находится в прекрасной физической форме. В кадре Тодоренко предстала в черном мини-платье, оголяющем ее стройные ножки, полосатом пиджаке и блестящих колготах в сеточку. На фото можно увидеть и шикарный бюст артистки.

Поклонники, судя по комментариям, в восторге от того, как выглядит Регина: "Огонь", "Супер", "Красотка".

Напомним, 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.