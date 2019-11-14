Британский принц Чарльз запускает собственную модную капсульную коллекцию (фото, видео)
Наследный принц Великобритании готовится запустить собственную капсульную коллекцию одежды для мужчин и женщин.
Благотворительный фонд принца Уэльского The Prince’s Foundation и итальянская компания Yoox Net-a-Porter уже начали работу по созданию капсульной коллекции, которая получила название The Modern Artisan (Современный ремесленник).
Читайте такжеПервый наследник британской короны принц Чарльз празднует день рождения
Коллекция осень-зима 2020−2021 будет представлена летом следующего года. В производстве будет использован текстиль ручной работы, а за создание коллекции будут отвечать молодые студенты из Великобритании и Италии, таким образом в ней будут сочетаться итальянский дизайн и британское мастерство пошива, сообщает Harper's Bazaar.
As part of a new textiles training initiative, The Prince of Wales’s Prince’s Foundation has partnered with Yoox Net-a-Porter Group (@YNAP) to give students from the UK and Italy the opportunity to produce a sustainable menswear and womenswear collection. The #ModernArtisanProject will equip young artisans with the skills to succeed in a fast-paced digital landscape. Profits from the sale of the collection will be donated to @theprincesfoundation to support its charitable work. Follow @theprincesfoundation to find out more 🧵
«Этот проект поможет новому поколению научиться объединять традиционные ремесла с творчеством в эпоху цифровых технологий, он будет основан на этичном подходе к производству, внедрению которого принц Уэльский посвятил последние 40 лет», — сказано в заявлении компании Yoox Net-a-Porter.
Все средства, собранные от продажи, будут направлены в благотворительный фонд. Одежду из капсульной коллекции можно будет приобрести на таких платформах, как Net-a-Porter, Mr Porter, The Outnet и Yoox.
@theprincesfoundation and #YOOXNETAPORTER have partnered to launch The Modern Artisan project. This unique collaboration empowers students from the UK and Italy to design and produce a sustainable luxury capsule collection of menswear and womenswear across @NETAPORTER @MRPORTERLIVE @YOOX @THEOUTNET. Discover more via our link in bio! #ModernArtisanProject #YNAPSustainability #ThePrincesFoundation #luxury
Напомним, принц Чарльз, которому сегодня исполняется 71 год, не стал пионером на модном поприще. Здесь его опередила его невестка, Меган Маркл, которая летом создала капсульную коллекцию деловой одежды для женщин в сотрудничестве с благотворительным фондом Smart Works.