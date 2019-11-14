Британский принц Чарльз запускает собственную модную капсульную коллекцию (фото, видео)

Принц Чарльз готовит совместную коллекцию одежды с Yoox Net-a-Porter Group.

Наследный принц Великобритании готовится запустить собственную капсульную коллекцию одежды для мужчин и женщин.

Благотворительный фонд принца Уэльского The Prince’s Foundation и итальянская компания Yoox Net-a-Porter уже начали работу по созданию капсульной коллекции, которая получила название The Modern Artisan (Современный ремесленник).

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Коллекция осень-зима 2020−2021 будет представлена летом следующего года. В производстве будет использован текстиль ручной работы, а за создание коллекции будут отвечать молодые студенты из Великобритании и Италии, таким образом в ней будут сочетаться итальянский дизайн и британское мастерство пошива, сообщает Harper's Bazaar.

«Этот проект поможет новому поколению научиться объединять традиционные ремесла с творчеством в эпоху цифровых технологий, он будет основан на этичном подходе к производству, внедрению которого принц Уэльский посвятил последние 40 лет», — сказано в заявлении компании Yoox Net-a-Porter.

Все средства, собранные от продажи, будут направлены в благотворительный фонд. Одежду из капсульной коллекции можно будет приобрести на таких платформах, как Net-a-Porter, Mr Porter, The Outnet и Yoox.

Напомним, принц Чарльз, которому сегодня исполняется 71 год, не стал пионером на модном поприще. Здесь его опередила его невестка, Меган Маркл, которая летом создала капсульную коллекцию деловой одежды для женщин в сотрудничестве с благотворительным фондом Smart Works.