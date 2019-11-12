Rammstein показали съемки клипа в Южной Африке (видео)
20:50, 12 ноября 2019Звезды
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По сюжету участники группы попадают на экзотический остров.
Клип на песню Ausländer снимался в Африке / sova.ponominalu.ru
Немецкая индастриал-метал-группа Rammstein опубликовала видео, в котором показано, как проходили съемки клипа на песню Ausländer.
Читайте такжеХотел сделать селфи: лидер Rammstein сломал челюсть назойливому поклонникуРолик размещен на YouTube-канале группы.
Клип, режиссером которого выступил Йорн Хайтманн, снимался в Южной Африке. По сюжету участники группы попадают на экзотический остров и знакомятся с населяющим его народом.
Композиция Ausländer вошла в новый альбом коллектива, который презентовали 17 мая.
Как ранее сообщал УНИАН, Тилль Линдеманн представит новый альбом в Киеве.
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