Rammstein показали съемки клипа в Южной Африке (видео)

По сюжету участники группы попадают на экзотический остров.

Немецкая индастриал-метал-группа Rammstein опубликовала видео, в котором показано, как проходили съемки клипа на песню Ausländer.

Читайте такжеХотел сделать селфи: лидер Rammstein сломал челюсть назойливому поклонникуРолик размещен на YouTube-канале группы.

Клип, режиссером которого выступил Йорн Хайтманн, снимался в Южной Африке. По сюжету участники группы попадают на экзотический остров и знакомятся с населяющим его народом.

Композиция Ausländer вошла в новый альбом коллектива, который презентовали 17 мая.

Как ранее сообщал УНИАН, Тилль Линдеманн представит новый альбом в Киеве.