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Rammstein показали съемки клипа в Южной Африке (видео)

20:50, 12 ноября 2019
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Клип на песню Ausländer снимался в Африке / sova.ponominalu.ru

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Клип, режиссером которого выступил Йорн Хайтманн, снимался в Южной Африке. По сюжету участники группы попадают на экзотический остров и знакомятся с населяющим его народом.

Композиция Ausländer вошла в новый альбом коллектива, который презентовали 17 мая.

Как ранее сообщал УНИАН, Тилль Линдеманн представит новый альбом в Киеве.

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Теги: #Rammstein