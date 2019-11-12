цей матеріал доступний українською

Настя Каменских показала кукольное лицо крупным планом (фото)

14:24, 12 ноября 2019
Звезды
538 0
Фаны в восторге от нового образа Насти / instagram.com/kamenskux

Читайте такжеАни Лорак сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)

Новым снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На нем поп-звезда позирует на камеру и показывает лицо крупным планом. Видно, что Настя заметно похудела и похорошела.

Для кадра Каменских сделала неброский макияж: подкрасила брови и ресницы, на губы нанесла прозрачный блеск. Дополнила образ она эффектными кудряшками.

Снимок "поп-королева поп" решила не подписывать, сопроводила лишь хештегами. В комментариях под фото многие отмечают, что певица выглядит, как куколка.

Ранее Настя Каменских представила новую песню Elefante и клип на нее. Новой видеоработой артистка удивила поклонников, ведь в песне тесно переплетаются украинские мотивы с латиноамериканскими ритмами. Клип получился очень красочным и оригинальным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Настя Каменских