Оперный певец Доминго не будет выступать в Токио из-за секс-скандала (видео)
19:40, 08 ноября 2019Звезды
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Известного тенора обвиняют в домогательствах.
Все обвинения певец отвергает / Instagram/politicaguru
Известный тенор Пласидо Доминго не будет выступать в Токио на Олимпиаде из-за секс-скандала.
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Певец должен был принять участие в мероприятии, которое объединило бы оперу и традиционный японский театр, в апреле следующего года. Впрочем, решил этого не делать.
В сентябре Пласидо Доминго оставил из-за секс-скандала работу в нью-йоркской опере, чтобы, как он выразился, не смущать коллег своим присутствием в связи с громким расследованием.
Известный тенор Пласидо Доминго не будет выступать в Токио на Олимпиаде из-за секс-скандала
Как ранее сообщал УНИАН, в домогательствах 78-летнего певца обвиняют сразу 11 певиц и танцовщиц. Говорят, с 80-х годов страдали от приставаний тенора. Сам он все обвинения отвергает.
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