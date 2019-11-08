Оперный певец Доминго не будет выступать в Токио из-за секс-скандала (видео)

Известного тенора обвиняют в домогательствах.

Известный тенор Пласидо Доминго не будет выступать в Токио на Олимпиаде из-за секс-скандала.

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Певец должен был принять участие в мероприятии, которое объединило бы оперу и традиционный японский театр, в апреле следующего года. Впрочем, решил этого не делать.

В сентябре Пласидо Доминго оставил из-за секс-скандала работу в нью-йоркской опере, чтобы, как он выразился, не смущать коллег своим присутствием в связи с громким расследованием.

Как ранее сообщал УНИАН, в домогательствах 78-летнего певца обвиняют сразу 11 певиц и танцовщиц. Говорят, с 80-х годов страдали от приставаний тенора. Сам он все обвинения отвергает.