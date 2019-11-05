Настя Каменских показала соблазнительные фото в бикини
15:46, 05 ноября 2019Звезды
578 0
Видно, что исполнительница заметно похудела.
Каменских показала свои прелести / instagram.com/kamenskux
Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram в stories фото в голубом купальнике.
Читайте такжеУ Ани Лорак выпала грудь из мини-топа (фото)
В кадре артистка позирует в бикини, хвастаясь изгибами своего тела и соблазнительной фигурой после похудения. Так, сначала Настя показывает сочную грудь в купальнике, затем поворачивается к камере спиной, демонстрируя ягодицы.
Видно, что Каменских заметно похудела. А все благодаря интенсивным занятиям спортом.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправилась в Мехико, где принялась за раскрутку нового хита NK Elefante.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter