Настя Каменских показала соблазнительные фото в бикини

Видно, что исполнительница заметно похудела.

Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram в stories фото в голубом купальнике.

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В кадре артистка позирует в бикини, хвастаясь изгибами своего тела и соблазнительной фигурой после похудения. Так, сначала Настя показывает сочную грудь в купальнике, затем поворачивается к камере спиной, демонстрируя ягодицы.

Видно, что Каменских заметно похудела. А все благодаря интенсивным занятиям спортом.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправилась в Мехико, где принялась за раскрутку нового хита NK Elefante.