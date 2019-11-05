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Настя Каменских показала соблазнительные фото в бикини

15:46, 05 ноября 2019
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Каменских показала свои прелести / instagram.com/kamenskux

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В кадре артистка позирует в бикини, хвастаясь изгибами своего тела и соблазнительной фигурой после похудения. Так, сначала Настя показывает сочную грудь в купальнике, затем поворачивается к камере спиной, демонстрируя ягодицы.

Видно, что Каменских заметно похудела. А все благодаря интенсивным занятиям спортом.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправилась в Мехико, где принялась за раскрутку нового хита NK Elefante.

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Теги: #фото#Настя Каменских