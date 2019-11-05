Под контролем врачей: популярная российская певица сделала официальное заявление о болезни дочери

Накануне стало известно, что дочь Евы Польни и Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин попала в реанимацию.

Бывшая солистка группы Гости из будущего, 44-летняя Ева Польна впервые прокомментировала состояние здоровья своей дочери. Читайте такжеДочь известных российских певцов попала в реанимацию без сознания

Накануне стало известно, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин попала в реанимацию. Девочка находилась в критическом состоянии и была экстренно госпитализирована в одну из частных московских клиник уже будучи без сознания. Причиной госпитализации Эвелин стал сильный приступ астмы, который врачи не смогли купировать в домашней обстановке.

Польна прокомментировала информацию о болезни дочери, сделав официальное заявление на своей странице в Instagram:

«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими. Чтобы прекратить поток писанины в СМИ хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку!», — написала певица.

Ева Польна родила дочь Эвелин в июне 2005 года. Несколько лет певица скрывала, от кого родила ребенка, однако в 2010 году Клявер подтвердил слухи о том, что является отцом девочки.

Кроме Эвелин у певицы также есть младшая дочь Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна.

Отметим, экс-солистка популярной группы Гости из будущего входит в список Миротворца. Певица сознательно нарушила государственную границу Украины при въезде в оккупированный Россией Крым в 2014 и в 2017 году, а также принимала участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей.