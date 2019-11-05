У Ани Лорак выпала грудь из мини-топа (фото)

Снимок Каролины сразу же осыпали комплиментами.

41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак публиковала в Instagram свежий кадр со съёмок нового клипа.

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Артистка в посте написала, что скоро порадует своих фанов долгожданной премьерой клипа "Мы нарушаем".

Перед объективом камеры "дива" предстала в весьма провокационном наряде, оголив грудь в мини-топе.

Исполнительница продемонстрировала подтянутую фигуру и точную талию. Снимок сразу же расхвалили в сети.

Ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками порцией новых фото и видео, на которых позирует в весьма необычном наряде - пижаме и сапогах.