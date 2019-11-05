У Ани Лорак выпала грудь из мини-топа (фото)
08:51, 05 ноября 2019Звезды
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Снимок Каролины сразу же осыпали комплиментами.
Лорак оголила грудь / instagram.com/anilorak
41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак публиковала в Instagram свежий кадр со съёмок нового клипа.
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Артистка в посте написала, что скоро порадует своих фанов долгожданной премьерой клипа "Мы нарушаем".
Перед объективом камеры "дива" предстала в весьма провокационном наряде, оголив грудь в мини-топе.
Исполнительница продемонстрировала подтянутую фигуру и точную талию. Снимок сразу же расхвалили в сети.
Ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками порцией новых фото и видео, на которых позирует в весьма необычном наряде - пижаме и сапогах.
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