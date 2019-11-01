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Светлана Лобода поразила провокационной позой (фото)

20:14, 01 ноября 2019
Звезды
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Лобода похвасталась стройными ногами / instagram.com/lobodaofficial

Опальная украинская певица Светлана Лобода не перестает удивлять своих фанов сексуальными снимками и видео. В этот раз она просто сразила всех наповал.

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На своей странице в Instagram артистка показала фото, на котором позирует в провокационной позе - широко расставив идеальные и бесконечно длинные ноги. "Суперзвезда" для кадра выбрала супермодный наряд - полупрозрачную блузу с анималистическим принтом и мини-шортах.

"Начинаем", - коротко подписала шикарную фотографию Лобода.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила сеть дерзким "луком", оголяющем ее идеальные ноги и пышный бюст.

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Теги: #фото#Светлана Лобода