Анна Седокова обнажила ягодицы на камеру (фото)
06:38, 20 октября 2019Звезды
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Поп-звезда надела черные трусики с высокой талией и блеснула ягодицами.
Седокова - любитель откровенных фото / instagram.com/annasedokova
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото.
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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором выпятила на камеру сочные ягодицы. В кадре она запечатлена сидя на прикроватной тумбе. Поп-звезда надела черные трусики с высокой талией и блеснула ягодицами.
"Привет, спишь?", - коротко подписала смелое фото экс-"виагра".
Судя по множественным комментариям, поклонники в восторге от ягодиц Седоковой.
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