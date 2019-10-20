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Анна Седокова обнажила ягодицы на камеру (фото)

06:38, 20 октября 2019
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Седокова - любитель откровенных фото / instagram.com/annasedokova

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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором выпятила на камеру сочные ягодицы. В кадре она запечатлена сидя на прикроватной тумбе. Поп-звезда надела черные трусики с высокой талией и блеснула ягодицами.  

"Привет, спишь?", - коротко подписала смелое фото экс-"виагра".

Судя по множественным комментариям, поклонники в восторге от ягодиц Седоковой.

Ранее известная украинская ведущая Маша Ефросинина поразила фанатов пикантным и одновременно стильным снимком - она позировала топлес.

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Теги: #Анна Седокова