Ани Лорак в откровенных нарядах раскручивает новые хиты (видео)

На видео можно рассмотреть прекрасную фигуру Каролины.

Опальная украинская певица Ани Лорак недавно презентовала новый альбом "За мечтой". Теперь на своей странице в Instagram она выкладывает кадры, в котором исполняет новые песни.

Читайте такжеСветлана Лобода в ультраобтягивающем наряде устроила сексуальные танцы (видео)

Так, в первом ролике артистка поет песню "Обещаю". В кадре поп-дива предстала в светлом корсетном платье, оголяющем ее зону декольте и одну ножку. На видео можно рассмотреть прекрасную фигуру Каролины.

На втором видео она представила обрывки песни "Я бы летала". Там Ани Лорак предстала в откровенном наряде: ультракоротком белом платье-кимоно под пояс и с длинными рукавами, а также ботфортах в тон. Дополнила весьма вызывающий образ Лорак солнцезащитными очками и распущенными волосами.

Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе. Многие пользователи сети раскритиковали ее за столь откровенные кадры.