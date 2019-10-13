Положение Заворотнюк тяжелое: онколог рассказала, что может помочь актрисе

По словам доктора, актрисе как никогда нужна поддержка родных и близких.

К лечению больной раком головного мозга звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь нейрохирургов.

Читайте также"Не дали нормально лечиться": экс-возлюбленный Заворотнюк объяснил, почему она покинула больницуОб этом в интервью российского телеканала «Звезда» рассказала врач-онколог Лариса Туркина.

По ее словам, положение тяжелое, и именно нейрохирурги должны решить, как дальше действовать.

«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», – рассказала Туркина.

Она считает, что сейчас актрисе как никогда нужна поддержка родных и близких. Даже находясь в коме, человек все чувствует и слышит.

Как ранее сообщал УНИАН, семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление.