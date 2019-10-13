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Положение Заворотнюк тяжелое: онколог рассказала, что может помочь актрисе

21:51, 13 октября 2019
Звезды
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Даже находясь в коме, человек все чувствует и слышит, отметила онколог / bzns.media

Читайте также"Не дали нормально лечиться": экс-возлюбленный Заворотнюк объяснил, почему она покинула больницуОб этом в интервью российского телеканала «Звезда» рассказала врач-онколог Лариса Туркина.

По ее словам, положение тяжелое, и именно нейрохирурги должны решить, как дальше действовать.

«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», – рассказала Туркина.

Она считает, что сейчас актрисе как никогда нужна поддержка родных и близких. Даже находясь в коме, человек все чувствует и слышит.

Как ранее сообщал УНИАН, семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк