Положение Заворотнюк тяжелое: онколог рассказала, что может помочь актрисе
21:51, 13 октября 2019Звезды
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По словам доктора, актрисе как никогда нужна поддержка родных и близких.
Даже находясь в коме, человек все чувствует и слышит, отметила онколог / bzns.media
К лечению больной раком головного мозга звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь нейрохирургов.
Читайте также"Не дали нормально лечиться": экс-возлюбленный Заворотнюк объяснил, почему она покинула больницуОб этом в интервью российского телеканала «Звезда» рассказала врач-онколог Лариса Туркина.
По ее словам, положение тяжелое, и именно нейрохирурги должны решить, как дальше действовать.
«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», – рассказала Туркина.
Она считает, что сейчас актрисе как никогда нужна поддержка родных и близких. Даже находясь в коме, человек все чувствует и слышит.
Как ранее сообщал УНИАН, семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление.
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