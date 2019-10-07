РосСМИ хотят запретить писать некоторые новости о Заворотнюк после слухов о ее смерти

Запретить хотят не все публикации о Заворотнюк, а только те, в которых пресса ссылается на анонимные источники.

В правительстве России хотят запретить средствам массовой информации публиковать новости о больной актрисе Анастасии Заворотнюк, ссылаясь на анонимные источники. О таком решении задумались после распространения слухов о ее смерти, сообщают "Дни.ру". Читайте такжеУ Заворотнюк сделали заявление после слухов о том, что актриса умерла "Да что же это происходит? Кто и по какому праву живого человека „хоронит“? Почему Анастасию Заворотнюк не хотят просто оставить в покое? Почему медиа на какие-то анонимные Telegram-каналы ссылаются, где показывают скрин переписки каких-то врачей, которые в личной переписке говорят, что она умерла. На мой взгляд, нужно разработать законопроект „О запрете ссылок на анонимные источники в случае упоминания в них смерти публичных людей“. Иначе этот поток не остановить", - заявил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Как выяснилось, ложную информацию распространял ряд Telegram-каналов. Сообщения о смерти Заворотнюк испугали поклонников актрисы.

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