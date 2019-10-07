Леся Никитюк поразила армию своих поклонников фото в одном боди

Для кадра телезвезда выбрала яркий макияж.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк продолжает будоражить фантазию своих фанатов откровенными фото.

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Так, на своей странице в Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором предстала в одном черном боди, продемонстрировав длинные ноги и стройную фигуру.

Запечатлена Никитюк в комнате, у нее на шее золотые украшения, на запястье - часы. Для кадра она выбрала яркий макияж - выразительные глаза и четкий контур губ.

"Стоп кадр. Люблю случайные фото", - подписала ведущая фото.

Ранее известная украинская ведущая Леся Никитюк очаровала поклонников новым образом, показав фото из Парижа.