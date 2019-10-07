Леся Никитюк поразила армию своих поклонников фото в одном боди
14:41, 07 октября 2019Звезды
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Для кадра телезвезда выбрала яркий макияж.
Леди Ле позирует в отеле / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк продолжает будоражить фантазию своих фанатов откровенными фото.
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Так, на своей странице в Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором предстала в одном черном боди, продемонстрировав длинные ноги и стройную фигуру.
Запечатлена Никитюк в комнате, у нее на шее золотые украшения, на запястье - часы. Для кадра она выбрала яркий макияж - выразительные глаза и четкий контур губ.
"Стоп кадр. Люблю случайные фото", - подписала ведущая фото.
Ранее известная украинская ведущая Леся Никитюк очаровала поклонников новым образом, показав фото из Парижа.
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