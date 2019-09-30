Светлана Лобода "засветилась" на вечеринке в Киеве (фото, видео)

Вечеринка проходила в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, судя по фото и видео в Instagram, прилетела в Киев.

Звезда "засветилась" на нескольких мероприятиях в украинской столице. Так, она побывала на вечеринке близкого друга, телеведущего Анатолия Анатолича.

"Киев… Днем - альбом, вечером - танцы" , - написала Лобода.

Также в Киеве "суперзвезда" выступила на частном мероприятии в столичном отеле Fairmont Grand Hotel, для которого выбрала блестящее мини, передают "Буквы" и публикуют соответствующее видео.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые ездят с гастрольными турами по России, выступили на закрытой новогодней вечеринке в одном из отелей Киева.