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Светлана Лобода "засветилась" на вечеринке в Киеве (фото, видео)

12:51, 30 сентября 2019
Звезды
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Лобода появилась на вечеринке в Киеве / instagram.com/lobodaofficial

Звезда "засветилась" на нескольких мероприятиях в украинской столице. Так, она побывала на вечеринке близкого друга, телеведущего Анатолия Анатолича.

"Киев… Днем - альбом, вечером - танцы" , - написала Лобода.

Лобода появилась на вечеринке в Киеве / instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/stories/lobodaofficial

Также в Киеве "суперзвезда" выступила на частном мероприятии в столичном отеле Fairmont Grand Hotel, для которого выбрала блестящее мини, передают "Буквы" и публикуют соответствующее видео.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые ездят с гастрольными турами по России, выступили на закрытой новогодней вечеринке в одном из отелей Киева.

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Теги: #Киев#фото#Светлана Лобода