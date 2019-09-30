Светлана Лобода "засветилась" на вечеринке в Киеве (фото, видео)
12:51, 30 сентября 2019Звезды
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Вечеринка проходила в Fairmont Grand Hotel Kyiv.
Лобода появилась на вечеринке в Киеве / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, судя по фото и видео в Instagram, прилетела в Киев.
Звезда "засветилась" на нескольких мероприятиях в украинской столице. Так, она побывала на вечеринке близкого друга, телеведущего Анатолия Анатолича.
"Киев… Днем - альбом, вечером - танцы" , - написала Лобода.
Лобода появилась на вечеринке в Киеве / instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/stories/lobodaofficial
Также в Киеве "суперзвезда" выступила на частном мероприятии в столичном отеле Fairmont Grand Hotel, для которого выбрала блестящее мини, передают "Буквы" и публикуют соответствующее видео.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые ездят с гастрольными турами по России, выступили на закрытой новогодней вечеринке в одном из отелей Киева.
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