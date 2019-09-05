Ани Лорак испортила фото надутыми губами
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак очаровала сеть стильным снимком в своем Instagram, на котором она позирует в кокетливом образе.
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Так, в кадре артистка предстала в наряде без бретелей, обнажив плечи. На руках - длинные прозрачные перчатки красного цвета. Волосы Лорак распущены, на лице - нежный макияж и яркие солнцезащитные очки в форме сердечек.
Лицо певицы на фото идеальное, вот только все портят губы "уточкой". В комментариях же артистку осыпали комплиментами.
"Мы видим только то, что нам позволяют увидеть, но ценное остается без внимания. Чувствуйте этот мир душой. Хорошего дня!", - написала "дива" в посте с фото.
Ранее украинская певица Ани Лорак выступила в Юрмале и вызвала споры в сети своим ярким нарядом.