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Юный участник победившего на "Х-Факторе" "ZBSband" женился на актрисе из России (фото)

14:20, 22 августа 2019
Звезды
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Победитель девятого сезона вокального шоу «Х-Фактор», участник группы ZBSband Владислав Онищенко женился на российской актрисе. Его избранницей стала звезда молодежного сериала «Универ» Анастасия Иванова.

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Радостной новостью молодожены поделились в социальных сетях, опубликовав фото и видео со свадьбы.

Сначала 24-летний Влад и 28-летняя Настя расписались в загсе, а затем торжественно отмечали в ресторане.

Как сообщал УНИАН, звезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонсон женился 3 дня назад.

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Теги: #актер#певец