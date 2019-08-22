Юный участник победившего на "Х-Факторе" "ZBSband" женился на актрисе из России (фото)
Победитель девятого сезона вокального шоу «Х-Фактор», участник группы ZBSband Владислав Онищенко женился на российской актрисе. Его избранницей стала звезда молодежного сериала «Универ» Анастасия Иванова.
Радостной новостью молодожены поделились в социальных сетях, опубликовав фото и видео со свадьбы.
Сначала 24-летний Влад и 28-летняя Настя расписались в загсе, а затем торжественно отмечали в ресторане.
@nastyavanya @v.onishchenko Пусть летят года, никто никогда не полюбит так, как я тебя. Самые пьяные и красивые, вечно молодые. Пусть летят года, обещаю я, мы с тобою - навсегда... . . . #свадьба #онищенко #nastyavanya #любовь #семья #счастье #нивеста #vonihchenko #heppy #love #world #girls #счастливсегодняиздесь
Как сообщал УНИАН, звезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонсон женился 3 дня назад.