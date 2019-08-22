Юный участник победившего на "Х-Факторе" "ZBSband" женился на актрисе из России (фото)

Сначала 24-летний Влад и 28-летняя Настя расписались в загсе, а затем торжественно отмечали в ресторане.

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