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Седой и с пузиком: постаревший Ричард Гир попал в объективы папарацци на отдыхе (фото)

15:53, 17 августа 2019
Звезды
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69-летний Ричард Гир сейчас отдыхает в кругу друзей / redcarpetmood

Отметим, что для своего возраста актер выглядит весьма неплохо. Тем не менее он отрастил небольшой живот.

В компании с ним находилось несколько неизвестных женщин.

Как сообщал УНИАН, Ксения Собчак взорвала Instagram фото "голой" груди.

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Теги: #актер#голливуд