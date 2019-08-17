Седой и с пузиком: постаревший Ричард Гир попал в объективы папарацци на отдыхе (фото)

Отметим, что для своего возраста актер выглядит весьма неплохо. Тем не менее он отрастил небольшой живот.

69-летний Ричард Гир сейчас отдыхает в кругу друзей. Но даже на отдыхе вездесущие папарацци его подловили.

Отметим, что для своего возраста актер выглядит весьма неплохо. Тем не менее он отрастил небольшой живот.

В компании с ним находилось несколько неизвестных женщин.

Как сообщал УНИАН, Ксения Собчак взорвала Instagram фото "голой" груди.