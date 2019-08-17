Седой и с пузиком: постаревший Ричард Гир попал в объективы папарацци на отдыхе (фото)
15:53, 17 августа 2019Звезды
665 0
Отметим, что для своего возраста актер выглядит весьма неплохо. Тем не менее он отрастил небольшой живот.
69-летний Ричард Гир сейчас отдыхает в кругу друзей / redcarpetmood
69-летний Ричард Гир сейчас отдыхает в кругу друзей. Но даже на отдыхе вездесущие папарацци его подловили.
Отметим, что для своего возраста актер выглядит весьма неплохо. Тем не менее он отрастил небольшой живот.
В компании с ним находилось несколько неизвестных женщин.
Как сообщал УНИАН, Ксения Собчак взорвала Instagram фото "голой" груди.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter