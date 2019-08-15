Вера Брежнева напугала поклонников худобой (фото)

Исполнительница демонстрирует идеальную фигуру, но некоторые фаны сочли ее слишком худой.

37-летняя певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала снимок, на котором она продемонстрировала свою худобу.

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Так, на своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в белом топе и джинсах-бойфрендах. Такой наряд обнажил плоский живот артистки и подчеркнул ее пресс.

Многим показалось, что поп-звезда перестаралась с похудением, некоторые фаны советуют ей остановиться.

"Твоя фигура идеальна", "Очень худенькая", "Красивая", "Идеальная", "Неотразимо красивая", "Тебя перестали кормить? Ты что так похудела?", "Очень худая", - пишут в комментариях к снимку Брежневой.

Ранее певица Настя Каменских поделилась серией эротических фото, на которых она позирует в полупрозрачном белье.