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Вера Брежнева напугала поклонников худобой (фото)

21:54, 15 августа 2019
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Артистка показала идеально плоский животик / instagram.com/ververa

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Так, на своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в белом топе и джинсах-бойфрендах. Такой наряд обнажил плоский живот артистки и подчеркнул ее пресс.

Многим показалось, что поп-звезда перестаралась с похудением, некоторые фаны советуют ей остановиться.

"Твоя фигура идеальна", "Очень худенькая", "Красивая", "Идеальная", "Неотразимо красивая", "Тебя перестали кормить? Ты что так похудела?", "Очень худая", - пишут в комментариях к снимку Брежневой.

instagram.com/ververa

Ранее певица Настя Каменских поделилась серией эротических фото, на которых она позирует в полупрозрачном белье.

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Теги: #фото#Вера Брежнева