Загорелая экс-"виагра" в бикини похвасталась пышной грудью и крепким прессом (фото)

Комментарии подписчиков к снимку оказались неоднозначными.

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась откровенным фото с отдыха во Франции.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в зеркале в бикини цвета хаки, демонстрируя упругий пресс и пышную грудь.

Комментарии подписчиков к снимку оказались неоднозначными. Одни восхищаются фигурой Седоковой, другие критикуют за излишнюю наготу.

"Есть такая штука "штаны", их обычно надевают перед камерой", "Идеальная женщина", "Крутой пресс, хочу такой же", "Горячая штучка", "Можно показать что-нибудь кроме сисек?", - пишут под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее телеведущая Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике.