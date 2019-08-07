"Прощай, Алла": Пугачева перепугала фанатов в Instagram (фото)

В сети снова появилась информация, что Алла Пугачева умерла.

Алла Пугачева ошарашила пользователей Instagram новой публикацией с траурной свечкой. Многие подумали, что она умерла.

"Прощай, Алла", - написала Примадонна в подписи к фото со свечой. Артистка, видимо, решила отдать дань уважения умершей бизнес-леди, фэшн-директору ЦУМа Алле Вербер.

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Этим постом певица сильно напугала поклонников, которые не знали о смерти Аллы Вербер и подумали, что умерла сама Пугачева.

"Алла Борисовна, милая, осторожнее. Полстраны перепугали", "Господи, испугалась!", "Думала, что Примадонна умерла", "Кто такой пост выложил?", — пишут в комментариях.

По разным версиям, Алла Вербер умерла либо от инфаркта, либо от отказа всех органов после продолжительной болезни. Родные не сообщают причину ее смерти.

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.