Каменских улеглась на кровать и показала загоревшие ножки (фото)
05:40, 02 августа 2019Звезды
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На снимке Каменских позирует в халате, в очках и с полотенцем на голове. В руках у нее бокал.
Каменских позирует в халате / instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских продолжает делиться фотографиями из своего итальянского отпуска. Певица опубликовала снимок из отеля, на котором она запечатлена вместе с подругой.
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Фото размещено в Instagram певицы.
На снимке Каменских позирует в халате, в очках и с полотенцем на голове. В руках у нее бокал.
"Наш сладкий медовый месяц", - подписала снимок певица.
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала роскошную фигуру в купальнике.
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