Каменских улеглась на кровать и показала загоревшие ножки (фото)

На снимке Каменских позирует в халате, в очках и с полотенцем на голове. В руках у нее бокал.

Украинская певица Настя Каменских продолжает делиться фотографиями из своего итальянского отпуска. Певица опубликовала снимок из отеля, на котором она запечатлена вместе с подругой. Читайте такжеРианна снялась в нижнем белье и показала роскошную грудь (фото) Фото размещено в Instagram певицы. На снимке Каменских позирует в халате, в очках и с полотенцем на голове. В руках у нее бокал. "Наш сладкий медовый месяц", - подписала снимок певица. Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала роскошную фигуру в купальнике.

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