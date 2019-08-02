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Каменских улеглась на кровать и показала загоревшие ножки (фото)

05:40, 02 августа 2019
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 Каменских позирует в халате / instagram Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских продолжает делиться фотографиями из своего итальянского отпуска. Певица опубликовала снимок из отеля, на котором она запечатлена вместе с подругой.

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Фото размещено в Instagram певицы.

На снимке Каменских позирует в халате, в очках и с полотенцем на голове. В руках у нее бокал.

"Наш сладкий медовый месяц", - подписала снимок певица.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала роскошную фигуру в купальнике.

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Теги: #певица#Настя Каменских