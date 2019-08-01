Настя Каменских показала роскошную фигуру в купальнике (фото)

Певица поделилась новыми фото с отдыха.

Украинская певица Настя Каменских провела большую работу над своей фигурой и теперь не упускает случая, чтобы ее продемонстрировать. Певица поделилась новыми фото с отдыха.

Снимок она опубликовала в своем Instagram.

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На нем она позирует в желтом купальнике, сидя на паддл-борде.

"Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! Например, сегодня я каталась на паддл-борде и это невероятно крутые ощущения", - с восторгом поделилась Настя.

Как сообщал УНИАН, ранее Настя Каменских в стильном платье и шляпке показала фото с отдыха в Италии.