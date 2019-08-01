Рианна снялась в нижнем белье и показала роскошную грудь (фото)

Рианна снялась в откровенной фотосессии для собственной коллекции бельевого бренда.

Певица Рианна опубликовала соблазнительные фото в нижнем белье.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых предстала в обольстительном нижнем белье.

Читайте такжеЭпатажная MARUV стала участницей "Танцев со звездами" (видео)Рианна снялась в откровенной фотосессии для собственной коллекции бельевого бренда. Чтобы подогреть интерес к коллекции, Рианна предстала в качестве модели собственного бренда и в то же время продемонстрировала аппетитные формы.

На одном кадре певица позирует в полупрозрачном белье в постели, а на другому звезда показывает сексуальный сиреневый бюстгальтер.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала роскошную фигуру в купальнике.