Звезда "Зачарованных" в ярком наряде посетила Одесский международный кинофестиваль (фото)

Голливудская звезда Роуз Макгоуэн стала гостьей 10-го ежегодного международного кинофестиваля в Одессе.

В Одессе 12 июля стартовал 10-й ежегодный международный кинофестиваль, который продлится до 20 июля включительно. В числе специальных гостей юбилейного мероприятия - американская актриса Роуз Макгоуэн, звезда фильма "Зачарованные" ("Всі жінки відьми").

На красную дорожку кинофестиваля, которая традиционно развернулась у городского театра оперы и балета, 45-летняя Макгоуэн вышла в ярком приталенном платье.

Актрису громко приветствовали зрители, которые собрались у ограждения фестиваля. Некоторые признались Макгоуэн, что уже много лет являются ее поклонниками.

13 июля актриса провела в Одессе мастер-класс с ретроспективой картин из своей фильмографии.

Ранее УНИАН рассказал, как прошла церемония открытия 10-го Одесского международного кинофестиваля.