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Звезда "Зачарованных" в ярком наряде посетила Одесский международный кинофестиваль (фото)

06:40, 14 июля 2019
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Актриса позировала на красной дорожке мероприятии / ОМКФ

В Одессе 12 июля стартовал 10-й ежегодный международный кинофестиваль, который продлится до 20 июля включительно. В числе специальных гостей юбилейного мероприятия - американская актриса Роуз Макгоуэн, звезда фильма "Зачарованные" ("Всі жінки відьми").

На красную дорожку кинофестиваля, которая традиционно развернулась у городского театра оперы и балета, 45-летняя Макгоуэн вышла в ярком приталенном платье. 

Актрису громко приветствовали зрители, которые собрались у ограждения фестиваля. Некоторые признались Макгоуэн, что уже много лет являются ее поклонниками.

12 июля в Одессе стартовал 10-й ежегодный международный кинофестиваль / Фото: Ольга Покровская (канал "Україна")

13 июля актриса провела в Одессе мастер-класс с ретроспективой картин из своей фильмографии.

Ранее УНИАН рассказал, как прошла церемония открытия 10-го Одесского международного кинофестиваля.

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Теги: #актриса#Одесский международный кинофестивальпогода в Одессе