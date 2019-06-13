Даша Астафьева проехалась в киевской подземке и вызвала споры в сети (фото)

В подземку Даша спустилась в скромном образе.

Украинская певица и модель Даша Астафьева покатилась в киевском метро. Соответствующие фото появились на странице артистки в Instagram.

Причину своего посещения метрополитена Даша не уточнила, лишь поблагодарила свой "тайный продакшн".

"Спасибо "Тайный мой продакшн", - написала под одним из снимков Астафьева. В подписи к другому фото певица отметила, что "метрополитен днем и метрополитен ночью - два разных человека".

В подземку Даша спустилась в скромном образе: в белом платье миди в черный горох.

Подписчики звезды принялись активно комментировать снимки. Одни обвинили Астафьеву в том, что они постановочные из-за того, что " в окно видно вагон", и нет "пропитых лиц 40-50-летних мужиков в носках и сандалиях, и сгоревших теток с кравчучками с огорода".

Другие отметили, что Астафьева одна из немногих звезд, пользующихся общественным транспортом. Третьих заинтересовал парень с тремя IPhone. Несколько пользователей отметили, что не единожды его видели именно с такой "комплектацией гаджетов".

Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева показала соблазнительные формы в центре мишени.