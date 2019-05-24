"Ноги бесконечные": Никитюк в экстремальном мини покорила сеть (фото)

Фото телеведущей собрало более 80 тысяч лайков.

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась своими длинными ногами и "взорвала" сеть.

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В своем Instagram ведущая поделилась фото, на котором она позирует в очень коротком платье, полностью оголяющем ноги, на крыше одного из дорогих столичных ресторанов.

Подписчики Никитюк оставили множество восторженных комментариев под фото.

"Богиня", "Ноги бесконечные", "Нереально крутая", "Ох, эти ноги", "Красотка", "Звезда", "Леська, ты садистка-эксгибиционистка", "Шикарная дама", - пишут в комментариях.

Фото телеведущей собрало более 80 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, недавно Никитюк откровенно рассказала о романе с "соседом" и тяжелом расставании.

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