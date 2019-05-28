"Светитесь": Каменских и Потап очаровали сеть нежным совместным фото

Подписчики артистов в комментариях продолжают активно поздравлять молодоженов со свадьбой, а некоторые до сих пор не могут поверить, что Потап и Настя вместе.

Молодожены Потап и Настя Каменских проводят медовый месяц в Турции и активно делятся совместными фото с отдыха.

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Каменских в своем Instagram публикует откровенные фото в бикини, в то время как у Потапа вся страничка заполнена совместными фото с новоиспеченной женой.

Подписчики артистов в комментариях продолжают активно поздравлять молодоженов со свадьбой, а некоторые до сих пор не могут поверить, что Потап и Настя вместе.

"Мечта детства сбылась", "Такие счастливые", "Потрясающая пара", "Готова смотреть на вас вечность", "Вы светитесь, обожаю", "Давно ни за кого так не радовалась, как за вас", "Счастье в глазах", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Роскошную свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.