Свадьба Потапа и Насти Каменских: СМИ узнали, сколько стоит платье невесты

По информации СМИ, Каменских выбрала платье от израильского бренда Galia Lahav.

Сегодня певица Настя Каменских и репер Потап станут мужем и женой. Стали известны подробности о свадебном платье, в котором невеста появится в "день Х".

Каменских не скрывает, в каком салоне выбрала платье. "Вести" же уточнили, какой именно бренд предпочла невеста Алексея Потапенко.

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В вышеозначенном салоне можно выбрать платье haute couture от самых крутых мировых брендов, от того же Elie Saab, Zuhair Murad или Vera Wang. Но Настя остановилась на израильском бренде Galia Lahav, который создает завораживающей красоты свадебные наряды с ручной вышивкой и тончайшим кружевом. Невеста в таком платье выглядит соблазнительно и сексуально, пишет издание.

На сайте салона представлено много свадебных моделей бренд Galia Lahav, одна краше другой, - и прямых силуэтов, и с пышными юбками и корсетами, и с русалочьими хвостами. В каком именно из предложенных платьев будет невеста, держится в секрете.

Однако журналисты разузнали, что наряд Насти Каменских будет видоизменятся по ходу свадьбы за счет юбки-трансформера и фаты, которая тоже несколько раз поменяет свой вид. Так что по сути, у звездной невесты на свадьбе будет несколько образов.

Платья этого бренда стоят в других салонах от 5 тысяч долларов.

К слову, в клипе “Константа”, который Потап выпустил в день своей свадьбы и где признается в любви своей избраннице, Настя Каменских также одета в свадебное платье от Galia Lahav. И можно сказать, что выглядит она в нем очень хорошо.

Видео ПТП

Как сообщал УНИАН, свадьба Потапа и Насти состоится в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом.

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