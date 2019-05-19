Дункан Лоуренс победил на Евровидении 2019: о чем его песня (видео)

Дункан Лоуренс победил на Евровидении 2019: о чем его песня (видео)

06:38, 19 мая 2019
Звезды
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Клип на песню Arcade, с которой музыкант победил на Евровидении 2019, юзеры посмотрели в YouTube уже больше 10 миллионов раз.

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По замыслу, погруженный в воду певец, как ребенок в материнском лоне, ждет своего появления на свет, но не в физическом, а в духовном плане.

Композиция написана по рассказам любимого человека Лоуренса, который умер в молодом возрасте.

"Это история о поиске любви в нашей жизни. Надежда на то, что вы найдете то, что вам нужно", - рассказывает Дункан.

Дункан Лоуренс: перевод песни Arcade ("Аркада")

Разбитое сердце – все, что осталось,

Я все еще заделываю трещины.

Потерял пару кусочков, пока

Я нес его, нес его, нес его домой.

Я боюсь всего себя,

Мой разум кажется чужой землей.

Тишина звенит в моей голове,

Пожалуйста, отнеси меня, отнеси меня, отнеси меня домой.

Я потратил всю любовь, что я хранил,

Мы всегда были игрой без шанса на победу.

Парень из маленького города в большой аркаде,

Я стал зависим от игры без шанса на победу.

Все, что я знаю, все, что я знаю –

Любить тебя – это игра без шанса на победу.

Сколько монеток в слоте

Дают нам что-то и забирают так много.

Я видел конец еще до начала,

Но все равно продолжал, продолжал, продолжал.

Все, что я знаю, все, что я знаю –

Любить тебя – это игра без шанса на победу.

Мне не нужны твои игры, игра окончена,

Выпусти меня с этих американских горок.

Все, что я знаю, все, что я знаю –

Любить тебя – это игра без шанса на победу.

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Теги: #Евровидение