Дункан Лоуренс победил на Евровидении 2019: о чем его песня (видео)
Клип на песню Arcade, с которой музыкант победил на Евровидении 2019, юзеры посмотрели в YouTube уже больше 10 миллионов раз.
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По замыслу, погруженный в воду певец, как ребенок в материнском лоне, ждет своего появления на свет, но не в физическом, а в духовном плане.
Композиция написана по рассказам любимого человека Лоуренса, который умер в молодом возрасте.
"Это история о поиске любви в нашей жизни. Надежда на то, что вы найдете то, что вам нужно", - рассказывает Дункан.
Разбитое сердце – все, что осталось,
Я все еще заделываю трещины.
Потерял пару кусочков, пока
Я нес его, нес его, нес его домой.
Я боюсь всего себя,
Мой разум кажется чужой землей.
Тишина звенит в моей голове,
Пожалуйста, отнеси меня, отнеси меня, отнеси меня домой.
Я потратил всю любовь, что я хранил,
Мы всегда были игрой без шанса на победу.
Парень из маленького города в большой аркаде,
Я стал зависим от игры без шанса на победу.
Все, что я знаю, все, что я знаю –
Любить тебя – это игра без шанса на победу.
Сколько монеток в слоте
Дают нам что-то и забирают так много.
Я видел конец еще до начала,
Но все равно продолжал, продолжал, продолжал.
Все, что я знаю, все, что я знаю –
Любить тебя – это игра без шанса на победу.
Мне не нужны твои игры, игра окончена,
Выпусти меня с этих американских горок.
Все, что я знаю, все, что я знаю –
Любить тебя – это игра без шанса на победу.