Дункан Лоуренс победил на Евровидении 2019: о чем его песня (видео)

Композиция Arcade написана по рассказам любимого человека Лоуренса, который умер в молодом возрасте.

Клип на песню Arcade, с которой музыкант победил на Евровидении 2019, юзеры посмотрели в YouTube уже больше 10 миллионов раз.

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По замыслу, погруженный в воду певец, как ребенок в материнском лоне, ждет своего появления на свет, но не в физическом, а в духовном плане.

Композиция написана по рассказам любимого человека Лоуренса, который умер в молодом возрасте.

"Это история о поиске любви в нашей жизни. Надежда на то, что вы найдете то, что вам нужно", - рассказывает Дункан.

Дункан Лоуренс: перевод песни Arcade ("Аркада") Разбитое сердце – все, что осталось, Я все еще заделываю трещины. Потерял пару кусочков, пока Я нес его, нес его, нес его домой. Я боюсь всего себя, Мой разум кажется чужой землей. Тишина звенит в моей голове, Пожалуйста, отнеси меня, отнеси меня, отнеси меня домой. Я потратил всю любовь, что я хранил, Мы всегда были игрой без шанса на победу. Парень из маленького города в большой аркаде, Я стал зависим от игры без шанса на победу. Все, что я знаю, все, что я знаю – Любить тебя – это игра без шанса на победу. Сколько монеток в слоте Дают нам что-то и забирают так много. Я видел конец еще до начала, Но все равно продолжал, продолжал, продолжал. Все, что я знаю, все, что я знаю – Любить тебя – это игра без шанса на победу. Мне не нужны твои игры, игра окончена, Выпусти меня с этих американских горок. Все, что я знаю, все, что я знаю – Любить тебя – это игра без шанса на победу.

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