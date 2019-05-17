Алла Пугачева ошарашила сеть внешним видом (фото, видео)

В кадре Примадонна позирует рядом с Галкиным, они выглядят влюбленными и счастливыми.

Российский юморист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин показал нове фото с Примадонной.

На опубликованном в Instagram снимке артисты выглядят счастливыми и даже не видна такая разительная разница в возрасте - 27 лет. Многие фаны в комментариях пишут, что Пугачева выглядит, как ровесница Галкина.

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В кадре Пугачева предстала в "воздушном" наряде интересного кроя. Молодит звезду и новая прическа с челкой, и правильно подобранный макияж с акцентом на глаза. Также странно, но артистка решилась на смелый маникюр - цвета синий металлик.

"Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения", - написал супруг Примадонны в подписи к фото.

"Красивые", "Классные", "Алла всё молодее и красивее с Вами", "Алле очень идёт укладка с прямыми волосами", "Алла Борисовна красавица", "Пугачева выглядит замечательно", "Алла моложе мужа!", "Великолепное фото и замечательная пара", "Алла особенно хороша", - пишут фаны.

Также кадрами с того же мероприятия поделилась в Instagram-stories и Пугачева. За кадром у нее спрашивают: "Где муж твой?". После этого она показала и Галкина, сидящего рядом с ней.

Оказалось, звезды сделали кадры на открытии кафе "Дом моды" российского дизайнера одежды Валентина Юдашкина.

Напомним, ранее Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете в честь своего 70-летия.

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