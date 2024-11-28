Звездные гости и ведущий Виктор Розовый: чем удивят новые выпуски проекта 'Лига Смеха. Волонтерский десант 4'

Завершились съемки второго пула юмористического проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 4". Новые выпуски будут выходить каждую пятницу, в 20:00, на телеканале ТЕТ и удивят яркими приглашенными гостями, которые присоединятся к театральным номерам, чтобы поддержать команды и добавить интриги. Среди них - певец MELOVIN, актер и блогер Богдан Буше, юмористы Ирина Гатун и Степан Казанин, ведущий Анатолий Анатолич, шоумен Дядя Жора, актриса и телеведущая Елена Кравец и многие другие.

Соведущим Евгения Кошевого в новых выпусках станет главный сержант ВСУ Гарик Бирча, который присоединился к съемкам "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" во время своего отпуска.

Кроме звездных гостей, настоящей сенсацией станет специальный выпуск проекта, в котором впервые после тяжелого ранения на сцене появится Виктор Розовый, боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Он вернется к роли ведущего и доведет зрителей до смеха фирменными шутками, которые знает вся страна.

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Напомним, что более полугода Виктор Розовый проходит реабилитацию после тяжелого ранения, которое получил на фронте. Он признается, что по словам его врачей, возвращение в "Лигу Смеха" положительно влияет на процесс реабилитации. Первым шагом стала его работа в роли редактора четвертого "Волонтерского десанта". В течение сезона Виктор Розовый помогал командам оттачивать шутки, присутствовал на репетициях и съемках в зале. Его возвращение на сцену в качестве ведущего станет одним из самых трогательных моментов сезона.

Смотрите новые премьерные выпуски "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" каждую пятницу, в 20:00 на телеканале ТЕТ, чтобы насладиться актуальным юмором, раскрыть новые грани любимых звезд и приобщиться к мощным волонтерским инициативам. Ведь главная цель проекта - помощь Вооруженным Силам Украины. Всего в этом сезоне "лигосмешники" перед

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