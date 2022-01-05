Съемки "Голоса страны" уже начались.

23 января в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера двенадцатого сезона вокального шоу "Голос страны". В обновленный состав тренеров вошли топовые украинские звезды: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук.

Двукратный тренер-победитель "Голоса страны" Святослав Вакарчук вернулся в красное кресло после пятилетнего перерыва. Потап выступит в роли тренера уже в четвертый раз, а победительница прошлого сезона DOROFEEVA - во второй раз. Новичком в легендарном красном кресле стала поп-королева Оля Полякова.

Читайте такжеСтало известно, кто победил в шоу "Україна має талант" (фото, видео)Двенадцатый сезон "Голоса страны" пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна". Накануне новогодних праздников тренеры шоу в ярких образах, сидя в легендарных красных креслах, спели величественное произведение Николая Леонтовича "Щедрик", которому в этом году исполнилось 120 лет. Кроме того, к ним присоединились участники слепых прослушиваний шоу. Однако пройдут ли эти участники в команды - станет известно с 23 января.

Ведущими "Голоса страны-12" стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. По словам Горбунова, каждый год уверяется, что именно голоса участников являются определенным ДНК проекта.

Зрителей ожидают невероятные вокалисты из разных уголков Украины. Уличные музыканты, звезда популярного сериалити, профессиональный электрик со сверхмощным голосом, бывший бэк-вокалист Святослава Вакарчука, киборг, который защищал Донецкий аэропорт в 2015 году, и даже дочь популярного украинского композитора.

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