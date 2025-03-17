Огневич призналась в любви, а Петрожицкая спела с бэндом: стартовали съемки нового сезона шоу 'Я люблю Украину'

Телеканал ТЕТ приступил к съемкам нового сезона шоу "Я люблю Украину". Главная семейная викторина страны возвращается с обновленным составом. Ведущей пятого сезона стала несравненная Дарья Петрожицкая. Это дебют актрисы как ведущей, но первые съемочные дни доказывают - с новой ролью она справляется блестяще.

"Даша - это народная любовь, она душа. Ей хочется помогать и носить на руках, она очень приятная. Даша добавит интересную изюминку нашему шоу. Это что-то новое, а новое - это всегда интересно", - прокомментировал капитан шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач.

На комплименты в адрес Дарьи Петрожицкой щедры и звездные участники. Певица Злата Огневич, которую подозревали новой ведущей, призналась, что "Я люблю Украину" - ее любимое шоу, и от таких изменений она в восторге. В премьерных выпусках зрители также увидят Анну Тринчер, Даниэля Салема, Виталия Козловского, группы ТНМК и Molodi, Анастасию Цымбалару, олимпийских призерок сестер Алексиевых, Бампера и Суса, Алену Омаргалиеву, Ирину Кудашову и многих других.

Видео дня

Пятый сезон шоу "Я люблю Украину" будет еще более интерактивным и непредсказуемым, ведь команда обновила формат. Отныне звездные участники не только будут демонстрировать знания о родной стране, но и испытывать себя в неожиданных заданиях. Так, "ткачейцам" и "педановцам" придется проявлять смекалку в тактильных конкурсах, проверять мастерство в традиционных ремеслах, соревноваться в скорости и ловкости. Настоящим сюрпризом для зрителей станет вокальный номер от Дарьи Петрожицкой. Ведущая так вдохновилась атмосферой, что в одной из программ спела с бэндом.

Новый сезон шоу "Я люблю Украину" обещает много интриг, юмора и драйва. Уже 30 марта, в 19:00, включайте новые выпуски с обновленным трио - ведущей Дарьей Петрожицкой и капитанами Юрием Ткачом и Александром Педаном. Смотрите большую премьеру каждое воскресенье на телеканале ТЕТ.

Вас также могут заинтересовать новости: