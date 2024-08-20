Теперь образы участниц, главного героя и ведущего будут другими.

Съемки 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" в самом разгаре. Уже осенью украинцы смогут увидеть телеверсию романтического проекта, где главным героям стал ветеран войны Александр "Терен" Будько.

Однако недавно стало известно о новом правиле шоу. Оказалось, что каждая участница, главный герой и ведущий Григорий Решетник будут одеты в кадре исключительно в украинские бренды.

"Интересный факт о 13 сезоне романтического реалити "Холостяк": впервые за историю проекта все образы девушек, ведущего и самого Холостяка будут созданы исключительно украинскими дизайнерами", - отмечается на официальной странице шоу в Instagram.

Видео дня

Какие именно украинские бренды можно будет увидеть на экранах - пока неизвестно.

К слову, главный герой шоу "Холостяк" Александр Будько - военный и общественный деятель. Он запустил свое шоу на YouTube "Відвал ніг", в котором проверяет города на инклюзивность, поскольку сам потерял обе конечности на фронте. Александр рассказывал, что хочет строить отношения с украиноязычной девушкой, которая принимает людей с инвалидностью.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов рассекретил участниц "Холостяка".

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