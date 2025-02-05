Следить за трансляцией финала можно будет сразу на нескольких ресурсах.

Международный конкурс Евровидение, который считается одним из важнейших музыкальных событий в мире, состоится уже в мае 2025 года в городе Базель, Швейцария. А пока что в Украине на 8 февраля запланирован финал Национального отбора на песенное шоу за рубежом. Во время этого конкурса будет избран представитель Украины на Евровидение.

Однако не только это является целью события. Во время трансляции украинского отбора свои песни и конкурсные номера представят 10 финалистов, а это: FIЇNKA, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, Маша Кондратенко, Ziferblat. Некоторые из зрителей впервые услышат творчество этих артистов, поэтому для исполнителей это отличный шанс заявить о себе на родине, а затем, возможно, и на международной арене.

Где и когда смотреть финал Нацотбора

Трансляция финала шоу начнется в 18:30 в субботу, 8 февраля. За 30 минут до этого в эфире зрители смогут увидеть предшоу, ведущей которого станет Анна Тульева. Она покажет, как проходит подготовка участников и их команд к финалу. В частности, зрители смогут заглянуть за кулисы и оценить масштабы конкурса в Украине.

Видео дня

Ведущими события станут юморист Василий Байдак, неизменный голос Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко и ведущая и блогерша Маша Ефросинина.

Посмотреть трансляцию можно на следующих ресурсах:

на телеканале "Суспільне" и других диджитал-платформах "Суспільного"

на YouTube "Евровидение Украина" с эксклюзивным бэкстейджем от Анны Тульевой

на "Радио Проминь" с комментариями Дмитрия Захарченко и Анны Заклецкой

на платформе Киевстар ТВ

в приложении "Дія"

Финал Нацотбора традиционно будет сопровождаться переводом на жестовом языке. Переводчицей разговорных студий станет Татьяна Журкова, а адаптацией песен будут заниматься Лада Соколюк и Анфиса Болдусева.

Напомним, на днях в Швейцарии состоялась жеребьевка и стало известно, в каком полуфинале и когда Украина появится на конкурсе. Участие в шоу примут 38 стран.

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