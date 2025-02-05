Уже в субботу, 8 февраля, состоится долгожданный финал Национального отбора на "Евровидение 2025". Именно в этот день станет известно, кто отправится в Базель, Швейцария, чтобы представить Украину на международной арене.
Трансляция музыкального конкурса начнется в 18:30. Во время нее свои номера представят все 10 финалистов. Как известно, ведущими события станут юморист Василий Байдак, неизменный голос Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко и ведущая и блогер Маша Ефросинина.
Как отдать голос за фаворита на Нацотборе
В Украине система голосования состоит из двух частей. Победителя на 50% определяет жюри и на 50% зрители. Чтобы проголосовать за артиста, который больше всего понравился, можно воспользоваться приложением "Дія" или с помощью СМС и отправить код участника на короткий номер 7576. Отдать голос можно будет в течение прямого эфира финала.
В финал Нацотбора в 2025 году прошли:
1. Влад Шериф - "Wind of change"
2. Абие - "Дім"
3. Molodi - "My Sea"
4. Future Culture - "Waste My Time"
5. Маша Кондратенко - "No Time to Cry"
6. Хаят - "Honor"
7. FIЇNKA - "Культура"
8. Крылата - "Stay True"
9. Ziferblat - "Bird of Pray"
10. ДК Энергетик - "Сіль"
Как проголосовать через "Дію"
Чтобы проголосовать за фаворита в "Дії", нужно зайти в раздел "Сервисы" и перейти во вкладку "Опрос". Там можно найти весь список финалистов и выбрать участника, за которого вы хотите отдать голос.
Как проголосовать с помощью СМС
Если вы выбрали для себя вариант голосования с помощью СМС, то нужно отправить сообщение на короткий номер 7576. В тексте сообщения необходимо указать код, который соответствует порядковому номеру участника от 1 до 10. Отметим, что один абонент может проголосовать только за одного участника. Все последующие отправленные СМС не будут засчитываться. Старт голосования начнется после выступления всех финалистов. О его начале объявят ведущие.
Кто выберет победителя Нацотбора на Евровидение-2025
Победителя Нацотбора определят по итоговому количеству баллов, полученных от жюри и зрителей. В состав судей вошли певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала, музыкант и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, солистка группы "Go_A", которая представляла Украину на Евровидении в 2021 году, Екатерина Павленко.
Напомним, ранее стало известно, как будет выглядеть сцена Нацотбора этого года. Креативный продюсер шоу Герман Ненов отметил, что сцена будет напоминать площадку большого Евровидения.