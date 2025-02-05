Зрители смогут отдать голос за любимого артиста с помощью СМС и через приложение "Дія".

Уже в субботу, 8 февраля, состоится долгожданный финал Национального отбора на "Евровидение 2025". Именно в этот день станет известно, кто отправится в Базель, Швейцария, чтобы представить Украину на международной арене.

Трансляция музыкального конкурса начнется в 18:30. Во время нее свои номера представят все 10 финалистов. Как известно, ведущими события станут юморист Василий Байдак, неизменный голос Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко и ведущая и блогер Маша Ефросинина.

Как отдать голос за фаворита на Нацотборе

В Украине система голосования состоит из двух частей. Победителя на 50% определяет жюри и на 50% зрители. Чтобы проголосовать за артиста, который больше всего понравился, можно воспользоваться приложением "Дія" или с помощью СМС и отправить код участника на короткий номер 7576. Отдать голос можно будет в течение прямого эфира финала.

Видео дня

В финал Нацотбора в 2025 году прошли:

1. Влад Шериф - "Wind of change"

2. Абие - "Дім"

3. Molodi - "My Sea"

4. Future Culture - "Waste My Time"

5. Маша Кондратенко - "No Time to Cry"

6. Хаят - "Honor"

7. FIЇNKA - "Культура"

8. Крылата - "Stay True"

9. Ziferblat - "Bird of Pray"

10. ДК Энергетик - "Сіль"

Как проголосовать через "Дію"

Чтобы проголосовать за фаворита в "Дії", нужно зайти в раздел "Сервисы" и перейти во вкладку "Опрос". Там можно найти весь список финалистов и выбрать участника, за которого вы хотите отдать голос.

Как проголосовать с помощью СМС

Если вы выбрали для себя вариант голосования с помощью СМС, то нужно отправить сообщение на короткий номер 7576. В тексте сообщения необходимо указать код, который соответствует порядковому номеру участника от 1 до 10. Отметим, что один абонент может проголосовать только за одного участника. Все последующие отправленные СМС не будут засчитываться. Старт голосования начнется после выступления всех финалистов. О его начале объявят ведущие.

Кто выберет победителя Нацотбора на Евровидение-2025

Победителя Нацотбора определят по итоговому количеству баллов, полученных от жюри и зрителей. В состав судей вошли певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала, музыкант и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, солистка группы "Go_A", которая представляла Украину на Евровидении в 2021 году, Екатерина Павленко.

Напомним, ранее стало известно, как будет выглядеть сцена Нацотбора этого года. Креативный продюсер шоу Герман Ненов отметил, что сцена будет напоминать площадку большого Евровидения.

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