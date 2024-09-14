За победу соревновались 50 участниц со всего мира.

Дочь украинского актера Игоря Зорова - Марианна Кох-Зорова - стала победительницей на конкурсе красоты Ms. World International 2024 в США. Украинку, которая является главой управления финансовыми рисками крупнейшей международной шоколадной компании в Швейцарии, признали одной из самых успешных женщин мира.

Как пишет OBOZ.UA, в конкурсе участвовали 50 красавиц со всего мира. Он проходил в Майами и длился 5 дней. За океаном Марианна показала свои таланты и изысканный стиль, а также рассказала о своих достижениях в работе.

"Этот конкурс был не только об успехе современной женщины, ее внутренней красоте, но и внешних данных. Я горжусь тем, что я, воспитывая самостоятельно дочь, смогла представить Украину на легендарном международном конкурсе такого уровня, особенно в такое сложное для нас время, и показала ей, какой может быть современная женщина. Каждый мой выход был посвящен памяти моего отца, Игоря Зорова, который всегда учил меня никогда не сдаваться и любить свою землю, а также тем, кто сейчас на передовой борется за право на будущее Украины и ее независимость. Я верю, что каждый украинец своими достижениями вносит вклад в нашу общую победу", - отметила победительница.

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Во время участия в конкурсе красоты Кох-Зорова выбрала платье в сине-желтых оттенках, которое создала для нее украинский дизайнер Галина Гриб. Также Марианна дефилировала в откровенных купальниках на яхте, а во время еще одного выступления она предстала в платье от украинского модельера Яниса Степаненко.

Сейчас украинка живет в Швейцарии. Кроме моделинга и работы в компании по производству шоколада, она занимается волонтерством. Женщина не забывает о полномасштабном вторжении на родине и поддерживает украинцев.

В частности, Марианна организовывала концерты для украинской диаспоры и беженцев в Швейцарии, Дни украинской моды и Дни украинского кино за рубежом. Благодаря средствам, собранным на этих мероприятиях, удалось предоставить авто для полка "Азов" и помочь гражданам, пострадавшим от войны.

Напомним, ранее мы писали о конкурсе "Мисс США 2024". Победительницей стала офицер американской армии.

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