В конкурсе красоты принимали участие 50 женщин.

В США 4 августа выбрали обладательницу титула "Мисс США-2024". Победительницей конкурса красоты стала 22-летняя "Мисс Мичиган" и офицер армии Альма Купер. Корону ей вручила Саванна Ганкевич, которая стала "Мисс США-2023".

Как пишет издание CNN, в конкурсе красоты за звание лучшей соревновалось 50 участниц. Купер обошла конкуренток в конкурсах талантов, купальников и вечерних платьев. Девушка стала магистром в сфере данных. Она окончила Стэнфордский университет.

"Как дочь трудового мигранта, гордая афро-латиноамериканка и офицер армии США, я живу американской мечтой. Если моя жизнь и моя мать чему-то научили меня, так это тому, что обстоятельства никогда не определяют твою судьбу: вы можете сделать успех доступным, требуя совершенства", - поделилась первыми впечатлением после победы Альма.

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Теперь девушка представит Америку на конкурсе "Мисс Вселенная-2024". Он состоится в ноябре в Мексике.

Корону красавице надела Ганкевич с Гавайев. Она, кстати, была награждена титулом после того, как первая обладательница "Мисс США-2023" Ноэлия Войт отказалась от звания.

Напомним, ранее мы писали о конкурсе "Мисс Вселенная Украина 2024". Стало известно, кто стал победительницей.

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