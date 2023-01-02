Партнерский телеканал группы 1+1 media — KVARTAL TV — с 1 января 2023 года обновляет программную сетку и контентное наполнение. Кроме любимых юмористических проектов украинцев — "Лиги Смеха", "Вечернего квартала", "Игр приколов", "Однажды под Полтавой", зрителей ждут украинские телесериалы, которые в разное время завоевали любовь миллионной аудитории.

Так, в эфире телеканала KVARTAL TV вскоре появятся "Большие Вуйки" — 16-ти серийная комедия, которая была одним из самых обсуждаемых проектов, охватив более 10 000 000 аудиторию зрителей (4+, вся Украина). К тому же сам сериал — спин-офф культовой комедии "Последний москаль", одного из самых успешных сериалов украинского рынка. Сериал рассказывает о знакомых зрителям гуцулов из села Великие Вуйки, которые переезжают в Киев и попадают в смешные и курьезные столичные происшествия.

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Также зрители смогут увидеть скетч-сериал о забавных ситуации и происшествия врачей и пациентов в госпитале — "Короли палат" и комедийный сериал "Отмороженный" с Дзидзьо в главной роли. Пополнят программную сетку и такие сериалы, как: "Село на миллион", "Верх тормашками", "Евродиректор","Разница в возрасте", "Новая жизнь Василисы Павловны" и другие, которые уже скоро будут в эфире!

"Отважная борьба Украины против полномасштабной российской агрессии длится уже 10 месяцев. И все это время, кроме круглосуточного освещения важнейших событий, мы стремимся изнутри наполнять зрителей светом и теплом благодаря нашим жизнеутверждающим проектам. В этом нам помогает партнерский телеканал KVARTAL TV, который с 2016 года уверенно занимает нишу украинских развлекательных каналов, то и дело доказывая, что смех - это наша сила", - комментируют в 1+1 media.

Украинский развлекательный телеканал KVARTAL TV доступен на всех ОТТ-платформах (Киевстар ТВ, MEGOGO, SWEET TV и другие), в сети оператора спутникового вещания VIASAT и в кабельных сетях.