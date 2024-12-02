Ксения Щербач рассказала, ради чего она пришла на проект.

Участница шоу "Холостяк" на телеканале СТБ SMM-менеджер Ксения Щербач, которая покинула проект в последнем выпуске, раскрыла правду о шоу и ответила на слухи, что девушкам платят за участие. Она объяснила, за чем пришла на проект несколько месяцев назад.

Уже много лет поговаривают, что якобы на "Холостяке" участницы получают "зарплату" за съемки в проекте. В интервью "Люкс ФМ" Ксения прокомментировала этот стереотип. Она отметила, что эта информация - миф, и на самом деле ни одна из девушек не получала никаких выплат от создателей проекта.

По ее словам, она пришла на шоу не за деньгами, а за любовью и получением нового опыта. Щербач заверила, что за тем же пришли и другие участницы проекта.

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"Многие думают, что участницам платят деньги за участие в шоу. Но это абсолютно не так. Мы пришли на проект не ради денег, а ради эмоций, опыта и возможности найти любовь. Участие в шоу - это не работа, это выбор. Каждая из нас решила попробовать что-то новое, открыться навстречу отношениям и, возможно, найти своего человека", - отметила SMM-менеджер.

Ксения добавила, что на "Холостяке" нет "оплачиваемых ролей". Все девушки, мол, честные и искренние во время съемок, а их чувства также настоящие.

К слову, в пятом выпуске Щербач покинула проект. У нее было индивидуальное свидание с главным героем Александром "Тереном". У них даже состоялся поцелуй. Однако, по словам ветерана войны, во время встречи с девушкой он не почувствовал между ними "химии", поэтому попрощался с ней.

Напомним, ранее Ксения Щербач прокомментировала свой вылет из шоу. Девушка рассказала, что происходит в ее жизни сейчас.

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