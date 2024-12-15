Вероника отметила, что изменила отношение к Александру.

Бывшая участница романтического реалити-шоу "Холостяк-13" арт-терапевт Вероника, которая покинула проект в пятом выпуске рассказала о своих чувствах и переживаниях на проекте. Она призналась, что изменила свое отношение к Александру после того, как узнала о его поцелуях с другими девушками. Об этом она рассказала в интервью РБК Украина.

"Отношение к Александру у меня изменилось в момент, когда я узнала о его такой открытости ко всем девушкам. Не прям ко всем, но ко многим. Для меня это был сигнал того, что у него недостаточно серьезное отношение ко мне. Если не серьезное отношение ко мне, то у меня интерес теряется. Я расстроилась и дальше уже я была очень придирчива к нему, честно говоря", - рассказала Вероника.

Она также поделилась своими впечатлениями от первого поцелуя с Александром, который состоялся после долгого разговора.

Видео дня

"У нас было очень долгое свидание и в конце только поцелуй состоялся. Зрители увидели 20 минут, а мы общались 4 часа. И поцелуй состоялся уже после слов, когда я говорила, что не готова к такому. Но после его слов, когда он сказал, между всеми десертами выбирает меня и потянулся поцеловаться, я поняла, что эти слова для меня очень важны. Я поверила в его чувства. И я открылась", - призналась девушка.

Вероника также рассказала, что не жалеет о своем участии в проекте, несмотря на то, чем все закончилось.

"Я не о чем не жалею. Мы были друг для друга с Александром тоже какими-то учителями. Он для меня что-то новое открыл, чему-то новому научил. Так же и я", - сказала она.

Напомним, участница "Холостяка" рассказала, что происходит на шоу после церемонии роз.

Вас также могут заинтересовать новости: