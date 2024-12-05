Фортуна выбирает самых умных: '1+1 Украина' готовит премьеру легендарной игры 'Колесо фортуны'

Это миллионное сообщество поклонников интеллектуальной игры, к которой теперь присоединятся и украинцы, и тысячи победителей по всему миру.

Телеканал "1+1 Украина" работает над новым масштабным проектом "Колесо фортуны" по оригинальному американскому формату "Wheel of Fortune", покорившему 60 стран мира. Эта игра впервые вышла на экраны США в 1975 году на телеканале NBC, продолжается до сих пор, насчитывает 40 сезонов и является вторым наиболее популярным американским проектом, посмотреть который собирается 21 миллион зрителей еженедельно. Локальные версии "Wheel of Fortune" выходят в более чем 60 странах мира. Проект не только развлекает, но и способствует развитию логического мышления и знаний в различных областях.

Украинская версия проекта называется "Колесо фортуны", над разработкой вопросов работает команда во главе с Александром Авраменко, известным языковедом, педагогом, писателем и популяризатором украинского языка.

По правилам игры участники вращают большое колесо, разделенное на сегменты с различными денежными суммами, призами или штрафами. После того, как участник вращает колесо, он должен отгадать букву в слове или фразе, скрытой в пазле. Цель игры - отгадать всю фразу и выиграть максимальную сумму денег и призы. Сумма, которую участник может забрать с собой, нелимитированная и зависит от удачи, знаний в различных областях, владения украинским языком. Ведь фортуна выбирает самых умных! Интересно, что ни один участник не уйдет из игры с пустыми руками. Принять участие в игре может каждый желающий украинец, будут среди участников и звездные гости.

Видео дня

Ярким акцентом проекта станут музыкальные брейки с топовыми артистами.

"Колесо фортуны" начинает кастинг прямо сейчас! Команда ищет заядлых украинцев, готовых проверить скорость мышления, знания и фортуну, а также принять участие в яркой игре. Заполнить анкету кастинга можно по ссылке:https://1plus1.ua/novyny/koleso-fortuny-11-ukraina-hotuie-premieru-lehendarnoi-viktoryny

Генеральный продюсер телеканала "1+1 Украина" - Ольга Захарова, руководитель направления закупки, адаптации и разработки форматов - Ольга Кищенко. Над созданием проекта работает команда Big Brave Events во главе с креативным продюсером Владимиром Завадюком.

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