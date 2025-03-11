Стало известно, какое место пророчат группе Ziferblat.

Уже в мае состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2025". Однако букмекеры уже сейчас постоянно обновляют свои ставки относительно будущего победителя.

На первой строчке пока держится Швеция, которую представит группа KAJ с песней под названием "Bara bada bastu" о финской сауне. Букмекеры оценивают ее шансы на победу в 19%. А вот на второй строчке раньше была Франция, однако сейчас серебряное место у Австрии. Исполнитель JJ с композицией "Wasted Love" имеет 16%.

Тройку лидеров пока замыкает Израиль. Также в первой пятерке Франция и Нидерланды.

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Что касается представителей Украины - группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" занимает уже не 10, а 9 место. Шансы на победу украинцев, по прогнозам букмекеров, достигают 2%, однако они постоянно меняются и не означают, что действительно результаты будут такими в финале шоу.

К слову, 69-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в этом году в швейцарском городе Базель. Гранд-финал планируется на 17 мая, а полуфиналы пройдут 13 и 15 мая.

Напомним, ранее представители Украины на "Евровидении-2025" показали новую версию конкурсной песни "Bird of Pray".

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