Юрий Великий уже не первый раз развлекает публику своими смешными роликами на актуальные темы.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий систематически выпускает пародии на россиян, чем завоевал любовь аудитории. На этот раз он предстал в ролике в образе представителя РФ в ООН Василия Небензи. Тот читает доклад, а за его спиной стоит еще один представитель российской делегации, которому неловко от бессмысленных заявлений коллеги.

"Постоянный представитель России при ООН Небензя рассмешил мировое сообщество очередными сказками о намерениях Украины и Запада. Что якобы в марте на Херсонщине россияне нашли 3 беспилотника с ёмкостями, которые могут "распространять заражённых комаров". Ну что ж, подкинем Небензе ещё парочку идей для его последующих спичей"

— подписал свое видео на YouTube Великий.

В пародии актер также упомянул о том, что Украина использует "противотанковые гниды, диверсионно-разведывательных блох, противопехотных червей и прочее "ползучее оружие".

Кто такой Юрий Великий

Великий - известный украинский комик и пародист. В 2019 году они пришел в "Квартал 95" на место Зеленского. Актер неоднократно делал пародии на действующего президента Украины.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Великий несет оборону на информационном фронте, принимая участие в благотворительных турах "Квартала". Также он регулярно выпускает пародии, высмеивая тупость российских чиновников и народа.

Напомним, звезда "Квартала 95" Великий жестко высмеял минобороны РФ

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