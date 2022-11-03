Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий систематически выпускает пародии на россиян, чем завоевал любовь аудитории. На этот раз он предстал в ролике в образе представителя РФ в ООН Василия Небензи. Тот читает доклад, а за его спиной стоит еще один представитель российской делегации, которому неловко от бессмысленных заявлений коллеги.
"Постоянный представитель России при ООН Небензя рассмешил мировое сообщество очередными сказками о намерениях Украины и Запада. Что якобы в марте на Херсонщине россияне нашли 3 беспилотника с ёмкостями, которые могут "распространять заражённых комаров". Ну что ж, подкинем Небензе ещё парочку идей для его последующих спичей"
— подписал свое видео на YouTube Великий.
В пародии актер также упомянул о том, что Украина использует "противотанковые гниды, диверсионно-разведывательных блох, противопехотных червей и прочее "ползучее оружие".
Кто такой Юрий Великий
Великий - известный украинский комик и пародист. В 2019 году они пришел в "Квартал 95" на место Зеленского. Актер неоднократно делал пародии на действующего президента Украины.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Великий несет оборону на информационном фронте, принимая участие в благотворительных турах "Квартала". Также он регулярно выпускает пародии, высмеивая тупость российских чиновников и народа.
Напомним, звезда "Квартала 95" Великий жестко высмеял минобороны РФ