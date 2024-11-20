Среди ответов были довольно интересные варианты.

Каждый человек имеет немало страхов, с которыми боится столкнуться в реальной жизни. Поэтому пользователи популярной социальной сети Reddit ответили на вопрос "Что вас действительно пугает?".

Интересно, что некоторые подписчики сначала называли достаточно распространенные фобии или ситуации, от которых может быть страшно.

Они написали такие комментарии:

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"Застрять в узком месте, например, в пещере или вентиляционном отверстии и умереть от обезвоживания/голода"

"Меня пугает высота в любых ее проявлениях. Даже на лестнице мне страшно"

"Боюсь цунами или каких-то природных явлений, на которые я не смогу повлиять"

"Стать бездомным или в один момент потерять все"

"Можете ли вы представить, что просто хотите потянуться или сменить позу и не можете этого сделать? Это меня больше всего пугает".

Но были и те, кто больше всего боится за свое здоровье и жизнь родных.

"Меня действительно пугает ситуация, когда моих родных не станет"

"Мой дедушка сейчас на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Он забывает всякие вещи и всегда говорит о том, какой у него туман и беспорядок в голове. Я не готов к такому и боюсь, что у меня тоже будет какая-то серьезная болезнь"

"Быть похороненным заживо, даже сама мысль пугает меня до чертиков. Я не могу терпеть, когда мое лицо закрыто".

Напомним, ранее пользователи ответили, смогли бы отказаться от соцсетей на 10 лет за вознаграждение. Некоторые комментарии были довольно неожиданными.

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