Пользовательница популярной сети Reddit поделилась своим опытом отношений и попросила совета у мужчин. В частности, она написала, что у нее был интим на первом свидании и теперь не знает, что делать дальше. Хотя партнер пригласил ее уже на второе свидание.
"Надеюсь, что это означает что-то плохое... Но хотелось бы узнать мнение мужчин по этому поводу", - написала девушка.
Подписчики не остались равнодушными и начали активно оставлять свои комментарии под постом.
Вот некоторые из самых интересных комментариев:
- "Ты очень много об этом думаешь. В большинстве моих длительных отношений секс был на первом свидании и ничего"
- "У меня был секс до отношений. Мы не могли оторваться друг от друга. Это продолжается уже 5,5 лет. Мы, кстати, уже женаты, и все еще не можем насладиться друг другом"
- "Лучшие мои отношения в жизни начались со случайного секса во время первой встречи"
- "Моя жена набросилась на меня на первом свидании. У нас до сих пор все хорошо, поэтому не переживай"
- "Он переспал с тобой на первом свидании и хочет пойти на второе. Парень на 100% в тебя влюблен".
Были также подписчики, которые негативно восприняли опыт девушки:
- "Лично я не очень высокого мнения о девушках, которые сразу идут в постель на первом свидании"
- "Мне не интересны такие женщины, потому что если они предлагают мне секс на первом свидании, то скольким другим ребятам они также предлагали?"
- "Иногда химия берет верх, но у вас всегда должна быть голова на плечах. Меня, например, доступные девушки совсем не интересуют".
Напомним, ранее мужчины ответили, почему они "залипают" на женщин старшего возраста.