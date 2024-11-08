Их мнения разделились.

Пользовательница популярной сети Reddit поделилась своим опытом отношений и попросила совета у мужчин. В частности, она написала, что у нее был интим на первом свидании и теперь не знает, что делать дальше. Хотя партнер пригласил ее уже на второе свидание.

"Надеюсь, что это означает что-то плохое... Но хотелось бы узнать мнение мужчин по этому поводу", - написала девушка.

Подписчики не остались равнодушными и начали активно оставлять свои комментарии под постом.

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Вот некоторые из самых интересных комментариев:

"Ты очень много об этом думаешь. В большинстве моих длительных отношений секс был на первом свидании и ничего"

"У меня был секс до отношений. Мы не могли оторваться друг от друга. Это продолжается уже 5,5 лет. Мы, кстати, уже женаты, и все еще не можем насладиться друг другом"

"Лучшие мои отношения в жизни начались со случайного секса во время первой встречи"

"Моя жена набросилась на меня на первом свидании. У нас до сих пор все хорошо, поэтому не переживай"

"Он переспал с тобой на первом свидании и хочет пойти на второе. Парень на 100% в тебя влюблен".

Были также подписчики, которые негативно восприняли опыт девушки:

"Лично я не очень высокого мнения о девушках, которые сразу идут в постель на первом свидании"

"Мне не интересны такие женщины, потому что если они предлагают мне секс на первом свидании, то скольким другим ребятам они также предлагали?"

"Иногда химия берет верх, но у вас всегда должна быть голова на плечах. Меня, например, доступные девушки совсем не интересуют".

Напомним, ранее мужчины ответили, почему они "залипают" на женщин старшего возраста.

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