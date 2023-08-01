Он не знает, что ему теперь делать.

Мужчина поделился очень неприятной историей. Он рассказал на Reddit о том, что случайно услышал разговор своей жены с ее сестрой. И те фразы, которые произносила его избранница, были ужасными.

Супруга сказала, что муж для нее точно не на первом месте. Самыми важными людьми в жизни она считает детей, а также своих братьев и сестер. Только после них в ее "рейтинге" стоит муж.

Помимо этого, женщина заявила, что не довольна браком, ведь от супруга уйти куда сложнее, чем от бойфренда. По мнению мужчины, его любимая точно бы его бросила, если бы не штамп в паспорте.

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"Затем она назвала меня посредственным мужчиной, не знаю, было ли это о внешности или вообще, но это было больно. У меня проблемы с уверенностью, поэтому такие вещи просто убивают", - признался мужчина.

Он жалуется на то, что теперь чувствует себя ничтожеством. Мужчина не решился поговорить обо всем этом с женой, а потому попросту изводит себя грустными мыслями.

Что советуют комментаторы

Пользователи сети считают, что мужчине стоит поговорить об этом с женой. Также они утверждают, что поступок женщины ужасен. Комментаторы пишут:

"Будет очень трудно забыть, что твоя жена предала тебя, сказав, что ты посредственный человек"

"В следующем разговоре с ней постарайтесь как можно чаще использовать слово "посредственность", как она отреагирует"

" Ваша жена только что показала себя с плохой стороны. Такие вещи случаются по какой-то причине. Я бы также поставил под сомнение ее верность".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о мужчине, который написал письмо любимой после встречи со смертью.

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