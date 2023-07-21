На его глазах произошла жуткая авария, теперь его жизнь сильно изменилась.

Катастрофы и ситуации, в которых люди чудом остаются живыми, сильно меняют их отношение к миру. Не менее сильное впечатление оставляют аварии и смерти других людей. Это на своем примере доказал 36-летний мужчина. Он встретился со смертью, видел, как погибли люди. После этого его отношение к любимой женщине сильно изменилось.

Так, на глазах мужчины произошла серьезная авария. Он помогал пострадавшим, на его руках умирали люди. Все это стало причиной серьезной психологической травмы.

Мужчина закрылся в себе и несколько недель не хотел говорить о случившемся. Все это время рядом с ним была его избранница, которая описала эту историю на Reddit. Женщина поддерживала любимого, она изо всех сил старалась ему помочь.

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Однако мужчина был злым, раздражительным. Он постоянно нервничал и не скрывал, что ему трудно жить дальше после того, что он видел. Однако теперь все изменилось. Мужчина отправился на терапию, он начал говорить о своей травме со специалистом.

На фоне всего этого он написал письмо для своей любимой. Мужчина вручил ей послание и отметил, что позволил себе побыть сентиментальным.

"Спасибо за то, что ты была моим лучшим другом и эмоциональным защитником в течение последнего десятилетия", - написал он.

Трогательные слова заставили женщину рыдать. Она признается, что после ужасных событий все равно верила в мужа и знала, что он точно справится.

"Он весь мой мир, и мы оба очень выросли за последнее десятилетие. Не терпится увидеть, что нас ждет в следующие десять лет", - написала счастливая женщина.

Реакция сети

Пользователи Reddit были впечатлены трогательным поступком мужчины. Они отметили, что ему точно повезло с избранницей, ведь она стала для него надежной опорой. Комментаторы пишут:

"Да, это очень травматично. Ему повезло, что его поддерживает такой партнер, как вы, и очень хорошо, что он пошел на терапию"

"Вы оба кажетесь прекрасной парой. Посылаю много света вам обоим, и удачи вашему мужчине! Надеюсь, терапия поможет!"

"Я плачу вместе с вами. Вы заставили меня верить в то, что этот мир еще можно спасти".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как простая мелочь выдала всю правду о женщине. Теперь муж относится к ней совсем иначе.

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