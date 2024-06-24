Он это показывает своими поступками.

Расставание - маленькая смерть. Каждый из нас когда-то переживал этот непростой период в жизни. Обычно разрыв отношений больно ударяет по девушкам. Первое время они не находят себе места. А когда они берут себя в руки и начинают новую жизнь, приходит время пострадать у мужчин. Именно в этот период часто можно заметить, что чувства экс-партнера не остыли и он был бы не против все начать с начала.

УНИАН называет 5 признаков, что бывший хочет тебя вернуть.

Бывший хочет вернуться - признаки

Что делает мужчина, когда хочет вернуть женщину? Конечно, пытается обратить на себя ее внимание. Самое простое - лайки в соцсетях, незначительное "Как дела?" и случайная встреча.

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Однако это поведение психологически незрелых мужчин. Те представители мужского пола, которые избавились от детской позиции, действуют немного иначе.

И вот 10 признаков того, как понять, что бывший хочет меня вернуть:

признает свои ошибки

хочет обсудить произошедшее

тянется к вам

помнит ваши важные даты

всегда на связи

ревнует

инициирует общение

говорит о возможном совместном будущем

приходит вам на помощь

смотрит на вас с любовью

Обращайте внимание на эти детали, чтобы понять истинный мотив появления в вашей жизни экса.

Как себя вести, если бывший хочет вернуться - советы

Изначально, вам стоит проанализировать ситуацию и понять, действительно ли причина вашего расставания стоит того, чтобы вы никогда не были вместе.

Если у вас до сих пор есть чувства к этому человеку, то вы можете вместе поработать над своими отношениями, попытаться сделать их лучше. Возможно, обратитесь к семейному психологу, который поможет вам решить все проблемы.

А если же вы больше ничего не чувствуете к своему экс-партнеру и не видите с ним будущего, то лучше честно в этом признаться. Возьмите на себя эту ответственность, как бы сложно вам ни было.

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