Расставание - маленькая смерть. Каждый из нас когда-то переживал этот непростой период в жизни. Обычно разрыв отношений больно ударяет по девушкам. Первое время они не находят себе места. А когда они берут себя в руки и начинают новую жизнь, приходит время пострадать у мужчин. Именно в этот период часто можно заметить, что чувства экс-партнера не остыли и он был бы не против все начать с начала.
УНИАН называет 5 признаков, что бывший хочет тебя вернуть.
Бывший хочет вернуться - признаки
Что делает мужчина, когда хочет вернуть женщину? Конечно, пытается обратить на себя ее внимание. Самое простое - лайки в соцсетях, незначительное "Как дела?" и случайная встреча.
Однако это поведение психологически незрелых мужчин. Те представители мужского пола, которые избавились от детской позиции, действуют немного иначе.
И вот 10 признаков того, как понять, что бывший хочет меня вернуть:
- признает свои ошибки
- хочет обсудить произошедшее
- тянется к вам
- помнит ваши важные даты
- всегда на связи
- ревнует
- инициирует общение
- говорит о возможном совместном будущем
- приходит вам на помощь
- смотрит на вас с любовью
Обращайте внимание на эти детали, чтобы понять истинный мотив появления в вашей жизни экса.
Как себя вести, если бывший хочет вернуться - советы
Изначально, вам стоит проанализировать ситуацию и понять, действительно ли причина вашего расставания стоит того, чтобы вы никогда не были вместе.
Если у вас до сих пор есть чувства к этому человеку, то вы можете вместе поработать над своими отношениями, попытаться сделать их лучше. Возможно, обратитесь к семейному психологу, который поможет вам решить все проблемы.
А если же вы больше ничего не чувствуете к своему экс-партнеру и не видите с ним будущего, то лучше честно в этом признаться. Возьмите на себя эту ответственность, как бы сложно вам ни было.